«الأولمبية» و«الهيئة» تبحثان المشاركة في «شاطئية سانيا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بحثت اللجنة الأولمبية الوطنية مع الهيئة العامة للرياضة، خلال اجتماع عُقد عن بعد، استعدادات المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة، التي ستقام بمدينة سانيا الصينية خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى السادس من ديسمبر، من العام الجاري.

وحضر الاجتماع المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية محمد بن درويش، ومدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة أحمد الطيب، ورئيس قسم المالية بالهيئة العامة للرياضة مروان المرزوقي.

وتقدم الحضور في بداية الاجتماع بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، على دعمه المستمر لأبناء الإمارات في مختلف المحافل والمناسبات الرياضية، مؤكدين على رغبتهم التامة في حصد أكبر عدد ممكن من الميداليات، والوجود في المراكز الأولى.

واستعرض الطرفان مختلف الجوانب المتعلقة بالحدث الآسيوي الكبير، الذي يتضمن منافسات في 17 رياضة، بمشاركة رياضيين من 45 دولة آسيوية.

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