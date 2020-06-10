4 جلسات تستعرض جهود عودة الجماهير إلى الملاعب

المصدر: سيد مصطفى - دبي

ينظّم مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع شرطة دبي، صباح اليوم، ملتقى «عودة الجماهير للملاعب الرياضية»، الذي سينعقد تحت شعار «التزامكم سعادة»، في صالة الاجتماعات باستاد آل مكتوم بنادي النصر الرياضي. ويسلط الملتقى، الذي يتضمن أربع جلسات، الضوء على الاستعدادات الجارية لعودة الجماهير إلى الملاعب والصالات المغطاة بعد جائحة كورونا، والإجراءات التي ستُتبع لتطبيق معايير السلامة والوقاية المعتمدة من الجهات الرسمية، بما يضمن سلامة الجمهور، ومتعة المشاهدة والتفاعل مع المنافسات.

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