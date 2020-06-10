اتحاد التنس: 1000 لاعب ولاعبة استفادوا من قرار استئناف النشاط

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعلن اتحاد التنس أن نحو 1000 لاعب ولاعبة يمارسون رياضة التنس في الأكاديميات التخصصية، سيستفيدون من قرار عودة النشاط الرياضي في دبي، ما سيسهم في عودة قوية لممارسة التنس، تمهيداً لعودة إقامة المنافسات المعتادة.

وقال بيان صحافي: «سيمارس هؤلاء الرياضيين ومن كلا الجنسين رياضتهم في 160 ملعباً تم اعتمادها في 34 أكاديمية منضوية تحت إشراف اتحاد الإمارات للتنس، وسيقوم 163 مدرباً ومدربة بالإشراف على تدريبات اللاعبين واللاعبات، وفقاً للتعليمات الصادرة من الجهات المعنية، ووفقاً للإرشادات المهنية لمجلس دبي الرياضي والجهات المعنية، وضمن الإجراءات المتبعة من الناحية الصحية».

بدوره، قال الأمين العام لاتحاد التنس، ناصر المرزوقي: «بناءً على توجيهات الشيخ حشر آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة اتحاد التنس، سيقوم فريق عمل تخصصي من قبل الاتحاد بتفقد الملاعب، مطلع الأسبوع المقبل، لمعرفة مدى الالتزام، والعمل على إبداء أقصى درجات التعاون مع أكاديميات التنس في دبي، ووفقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من فايروس (كورونا)، منها أماكن اللعب وتغيير الملابس والتدريبات والتباعد الاجتماعي، بما فيها عدم الاختلاط والتوصيات ذات الصلة».

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