ملتقى «عودة الجماهير للملاعب الرياضية» ينطلق غداً في دبي

المصدر: سيد مصطفى - دبي

ينظّم مجلس دبي الرياضي غداً، بالتعاون مع شرطة دبي، ملتقى «عودة الجماهير للملاعب الرياضية»، تحت شعار «التزامكم سعادة» في صالة الاجتماعات باستاد آل مكتوم بنادي النصر الرياضي.

وقال بيان صحافي: «يُسلط الملتقى الضوء على الاستعدادات الجارية حالياً من أجل عودة الجماهير، والإجراءات التي يجب اتباعها وفق معايير السلامة والوقاية المعتمدة من الجهات الرسمية بما يضمن سلامة الجمهور ومتعة المشاهدة والتفاعل مع المنافسات، كما سيتم تسليط الضوء على بعض التجارب العالمية لعودة الجماهير للملاعب في الظروف الحالية التي تتطلب تشديد إجراءات السلامة والوقاية في الملاعب على مستوى اللاعبين والإداريين والجمهور».

من جانبه، أثنى مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، اللواء عبدالله الغيثي، على الدعم اللامحدود الذي يقدمه القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، ومتابعته المباشرة للفرق الميدانية لحملة «التزامكم سعادة»، مشيداً في الوقت ذاته بجميع الشركاء الاستراتيجيين لمساهمتهم في إنجاح فعاليات وأنشطة الحملة التي تُعد امتداداً لتطبيق قانون أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، وجهود وزارة الداخلية الداعية إلى التحلي بالأخلاق الحميدة، وعدم التعصب، والتنافس الشريف من خلال التشجيع الحضاري.

وأكد الغيثي في تصريحات صحافية، حرص شرطة دبي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ومؤسسة دبي للإعلام، واتحاد كرة القدم، ورابطة المحترفين والاتحادات الرياضية في الدولة، على ترسيخ مفاهيم الشراكة المجتمعية لنشر مبادئ اللعب النظيف والتشجيع الآمن، وتعزيز مبدأ الروح الرياضية، بما يعكس المكانة المرموقة للإمارات.

وأضاف: «تطوّر حملة (التزامكم سعادة) ودخولها العام الرابع بخطوات ثابتة، نجاح للجميع، ونتيجة حتمية لتضافر جهود الشركاء وتعاونهم، والتزام المشجعين وإدراكهم بأنهم يمثلون صورة مشرقة ومشرفة لجماهير الدولة، وهو ما يساعد رجال الأمن بشكل خاص ورجال شرطة دبي بشكل عام على أداء المهام الموكلة إليهم على أكمل وجه، إلى جانب تطبيق الإجراءات وفق معايير وضوابط أمنية متطورة بما يتماشى مع المعايير الدولية المتبعة في المباريات والفعاليات الرياضية».

وأكد: «هذا العام يشهد تحدياً مختلفاً يُوجب علينا بالضرورة تحمل مسؤولية مشتركة، والعمل يداً بيد في سبيل الحد من انتشار الفيروس وفق معايير السلامة وتعليمات الوقاية المتبعة».

4 جلسات تناقش عودة الجماهير

يتقدّم المشاركين في الملتقى الذي يسلط الضوء على الاستعدادات الجارية من أجل عودة الجماهير، أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ومدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، اللواء عبدالله الغيثي، ومتحدثون من مجلس دبي الرياضي والقيادة العامة لشرطة دبي، وعدد من المؤسسات الرياضية المحلية والدولية والمؤسسات الإعلامية، إضافة إلى منظمي الفعاليات الرياضية.

ويتضمن الملتقى أربع جلسات، اذ تحمل الجلسة الأولى عنوان «إجراءات عودة الجماهير في ظل جائحة (كوفيد - 19)»، ويتحدث فيها ممثلون عن مجلس دبي الرياضي واتحاد كرة السلة وبطولة موانئ دبي العالمية للغولف، وتحمل الجلسة الثانية عنوان عودة الجماهير في الدوريات الأوروبية ودولة الإمارات، ويتحدث فيها متحدثون من داخل الدولة وخارجها بمشاركة ممثلين عن رابطة المحترفين واتحاد كرة القدم.

ويتحدث في الجلسة الثالثة ممثل عن شرطة دبي لتسليط الضوء على دور المؤسسات الرقابية لضمان «التشجيع الآمن»، فيما سيتحدث في الجلسة الرابعة والأخيرة المديرون التنفيذيون لأندية دبي، وعدد من الإعلاميين.

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