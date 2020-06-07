«الرياضات البحرية» يخاطب الأندية لمناقشة سباقات الموسم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات اجتماعه الدوري عبر تقنيات التواصل عن بعد برئاسة حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس الإدارة، وحضور كل من: أحمد إبراهيم محمد نائب رئيس الاتحاد، والأعضاء ماجد عتيق المهيري وحسن الزعابي، والأمين العام مهرة فلكناز.

وناشد مجلس الإدارة الأندية البحرية ضرورة العمل يداً واحدة من أجل تحقيق عودة ناجحة وموفقة، وتوفير أفضل المعايير لتحقيق الأمن والسلامة لمرتادي المنشآت الرياضية، والمشاركين في كل الفعاليات الرياضية وفق أطر وشروط السلامة وتعليمات الوقاية المتبعة والصادرة عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث والجهات الحكومية المختصة. وناقش مجلس الإدارة على رأس أجندة الاجتماع أنشطة وفعاليات الموسم الرياضي البحري 2019-2020 والموسم الرياضي البحري 2020-2021 في ظل تداعيات وباء كورونا المستجد، وتوقف عدد من الأنشطة، وتقرر مخاطبة الأندية البحرية ومعرفة مدى رغبتها في استئناف الفعاليات واستكمال ما تبقى منها.

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