تأهل 20 لاعباً ولاعبة للمرحلة النهائية في البطولة العربية للشطرنج

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انتهت أول من أمس المرحلة الثانية من بطولة العرب الفردية المفتوحة للشطرنج (أونلاين).

وشارك في هذه المرحلة 198 لاعباً ولاعبة من 20 دولة عربية، وشهدت صعود 48 لاعباً ولاعبة للمرحلة الوسطى، وأضيف إليهم أصحاب التصنيفات الدولية العليا من 2000 حتى 2400 نقطة، ليصبح عددهم 198 لاعباً ولاعبة، واستغرقت هذه المرحلة ساعتين حيث يصعد من هذه المرحلة للمرحلة الثالثة والاخيرة 20 لاعباً ولاعبة، بالإضافة الى اللاعبين واللاعبات ذوي التصنيفات العليا من 2400 نقطة فأعلى والتي جرت أحداثها مساء أمس، وتقدمهم لاعب الإمارات الاستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن ومحمد صالح وباسم أمين وأحمد عدلي، وقد تم مراقبة البطولة عبر شبكة الانترنت.

وحل في المراكز الـ20 الأولى كل من: سامح صادق من مصر، ومحمد تيسير من المغرب، ومحمد علي بودريقة من تونس، ومحب أمير من مصر، وأشرف الحباشة من تونس، وعادل شكري وياسين السنتيسي من المغرب، ومالك قونيه لي من سورية، وخالد محمد عبدالرازق ومحمد سمير إبراهيم السيد وماركو فادي من مصر، ويحيى صالح علي فرج من اليمن، وأنيس محمد عاشور من الجزائر، وبشير عيتي من سورية، ومحمد الرامي من المغرب، وعبدالعزيز المحمود من لبنان، وسلطان الزعابي من الإمارات، ورأفت عيسى وغيث عبابنة من الأردن، وعبدالعزيز عنقود من المغرب.ورصد الاتحاد العربي للشطرنج جوائز نقدية للفائزين بمبلغ 6000 دولار.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news