فحص ثانٍ لكورونا على المشاركين في بطولة «محاربي الإمارات»

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

خضع المشاركون في بطولة «محاربي الإمارات» للألعاب القتالية المختلطة، للفحص الثاني الخاص بالكشف عن فيروس كورونا، ضمن الاستعدادات المكثفة لتنظيم النسخة 11 المقررة في 12 يونيو الجاري بصالة جوجيتسو أرينا بالعاصمة العاصمة، إذ يوجد كل المشاركين والطواقم الفنية في معسكر تدريبي مغلق ومعزول صحياً.

وقالت اللجنة المنظمة للبطولة، في بيان أمس: «إن جميع المشاركين خضعوا للفحص الثاني لفيروس كورونا، وفقاً للجدول الزمني الموضوع مسبقاً من قبل اللجنة المنظمة، والذي ينص على إخضاع كل المشاركين لثلاثة فحوص منفصلة على فترات منظمة، خلال المعسكر المغلق الممتد لأسبوعين قبل انطلاق البطولة، وذلك تنفيذاً لخطة الصحة والسلامة الصارمة التي تم وضعها خصيصاً لهذه النسخة، لضمان سلامة كل المشاركين من المقاتلين والمدربين والأطقم الإدارية والفنية ووقايتهم العدوى».

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