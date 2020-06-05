71 مشاركاً في ورشة اتحاد الرماية «عن بُعد»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظم اتحاد الرماية ورشة عمل بعنوان «الإعداد الفني للاعب البندقية» عبر النظام المرئي «عن بعد»، بمشاركة 71 رامياً ومدرباً.

وقال اتحاد اللعبة في بيان أمس: «حاضر بالورشة المدير الفني للاتحاد الدكتور محمد عامر الذي ناقش كيفية إعداد لاعب البندقية والوصول به إلى المستويات العالمية في ظل الإعداد المتكامل، مع شرح لأهم وأفضل طرق ووسائل التدريب العالمية».

وأضاف «تأتي هذه الورشة في إطار خطة نشاط الاتحاد لإقامة الدورات وورش العمل عن بُعد، وطبقاً لتوجيهات الأمين العام للجان بتكثيف العمل الأكاديمي داخل الاتحاد من خلال إعداد وتأهيل اللاعبين والمدربين، كما يبحث الاتحاد الآن أفضل توقيت وطرق عودة النشاط الرياضي، مع مراعاة جميع الوسائل والطرق الاحترازية للحفاظ على حياة الجميع، متماشياً مع سياسة الدولة في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19)».

من جهته، حرص عضو الاتحادين العربي والآسيوي الامين العام لاتحاد الامارات للرماية، عبدالله سالم بن يعقوب، في بداية الورشة على نقل أحر التعازي والمواساة باسم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الى البطل الأولمبي الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم، لوفاة والدته، سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته.

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