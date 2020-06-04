الشارقة يشكل مجلسا للجماهير.. ويستعرص تقريرا بشأن رواتب ومكافآت الموظفين والأجهزة الفنية والإدارية

المصدر: الإمارات اليوم

اعتمدت إدارة نادي الشارقة الرياضي قرارا بتشكيل مجلس جماهير نادي الشارقة، والمعني بأمور الجمهور ومحبي النادي، على أن يتم اعتماد الميزانية والمهام وآلية العمل بالمجلس، بناء على معايير محددة ومعتمدة من قبل مجلس الإدارة لاحقا. جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث الذي عقد عن بعد، وتراسه علي سالم المدفع رئيس نادي الشارقة الرياضي، والذي استعرض تقريرا بشأن رواتب ومكأفآت الموظفين والإجهزة الفنية والإدارية.

تضمن جدول أعمال الاجتماع عدة مواضيع تمت مناقشتها أبرزها التأكيد على اتباع الإرشادات والإجراءات الاحترازية الخاصة بعملية التعقيم في مرافق النادي. ووقف المجلس على آخر التجهيزات المقامة في النادي بهذا الخصوص من تركيب بوابات التعقيم ووجود كاميرات حرارية على مداخل النادي، بهدف الحفاظ على سلامة موظفي و جماهير النادي، واستعرض المجلس توصيات محضر الاجتماع الاخير، والمهام التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.

وقام رئيس إدارة الشؤون المالية والإدارية سلطان عسكر بتقديم عرض مرئي عن عروض الاسعار المقدمة من قبل شركات التأمين الصحي المختلفة، وذلك لتوفير بيئة صحية للموظفين وجميع العاملين في النادي، كما قام بعرض خطة العمل الخاصة بالإدارة للمرحلة المقبلة، واحتياجات النادي والإدارات المختلفة، حسب المتطلبات الواردة من قِبلهم.

وتم الاطلاع على التقرير الشامل للنادي الذي يتناول المميزات التي يتم توفيرها والبنود المالية والرواتب والأجور والمكافآت لجميع الموظفين والأجهزة الفنية والإدارية في النادي بجميع العابه. كما تطرق الاجتماع الى مستجدات أعمال الصيانة الخاصة بمقر النادي في الحزانة من تطوير المسبح وتأثيث الفندق بالإضافة إلى مناقشة توفير طقم الملابس الخاص بجميع الفرق في النادي وتطرق إلى آلية بيع بطاقات كبار الشخصيات لحضور المباريات.

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