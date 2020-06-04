اتحاد الإمارات لكرة القدم يعيد احتمال استكمال الدوري في أغسطس المقبل

المصدر: منصور السندي – دبي

كشف الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن الاتحاد يدرس احتمال استكمال دوري الخليج العربي في أغسطس المقبل، وفقا للتطورات الخاصة بالأمور الصحية المتعلقة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، وبما يضمن سلامة اللاعبين، وجميع الأطراف المعنية في اللعبة.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن القرار ليس نهائيا، وأن كل السيناريوهات مطروحة، مشددا على أنهم في النهاية سيذهبون إلى الحل الأمثل الذي يحافظ على سمعة دولة الإمارات، ومشاركاتها الخارجية، لافتا إلى أن سلامة اللاعبين أهم من خوض المباريات، ولو أنهم وجدوا أن هناك خطورة على اللاعبين فسيتم إلغاء الموسم الرياضي.

وجاء حديث الشيخ راشد بن حميد النعيمي خلال حديثه لبرنامج صوت الخليج على قناة أبوظبي الرياضية، حيث أضاف:" في حال تم إلغاء الموسم فإنه سيتم إلغاء كل النتائج وبداية موسم جديد، ولكن كل الحلول مطروحة على الطاولة، وسيتم خلال الأسبوع المقبل تحديد موعد نهائي لعودة تدريبات اللاعبين في الدوري الإماراتي خلال يوليو المقبل، وحكومات الدولة هي المعنية بتحديد عودة الأنشطة الرياضية، كما أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يضع الأساس الرئيس لممارسة اللعبة".

وأضاف الشيخ راشد بن حميد: بإمكاننا أن نلعب مباريات الدوري في منتصف أغسطس المقبل، لكن حتى الآن لا يوجد لدينا تواريخ ثابتة، وقرار استكمال الدوري ليس نهائياً، وإذا كان قرار عودة التدريبات للاعبين في يوليو المقبل فإن ذلك يمكننا من استكمال الدوري، ويجب أن أن تستمر الحياة، ونوجد الحلول لخوض المنافسات في هذا الطقس نظرا للظروف، وهناك الكثير من الحلول التي ستريح اللاعبين، مثل أجهزة خفض درجة الحرارة، وسيتم التنسيق في هذا الأمر مع الجهات المسؤولة داخل الدولة".

وشدد على أنه بالنسبة للمباراة النهائية لكأس رئيس الدولة، فإنه لن يتم إلغاؤها، وسيتم تحديد موعد إقامتها في الربع الأخير من هذا العام، على أن يتم اختيار الموعد المناسب لإقامتها، قائلا إنها بطولة مهمة، وخيار إلغائها غير مطروح.

وبخصوص دوري الدرجة الأولى، قال إن وضعه مختلف، وأوضح الشيخ راشد بن حميد النعيمي: اذا لم يستكمل فإنه لن يكون هناك صعود للفرق"، مؤكدا استعداد الاتحاد لدعم الفرق.

وبخصوص المدرب الجديد للمنتخب، أكد أن هاك ثلاثة مدربين مرشحين من بين أسماء كثيرة، واصفا الأسماء المرشحة بالعالمية، وأن لها حضور كبير، وتمثل جنسيات مختلفة، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن المدرب الجديد خلال أسبوع أو 10 أيام، مشددا على أن تحديد موعد بدء عمل المدرب الجديد مرتبط بعودة التدريبات والمباريات.

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