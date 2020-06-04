اتحاد السباحة يتوج الفائزين في كأس اللياقة البدنية

المصدر: محمد أبو اسماعيل - دبي

أعلن اتحاد السباحة عن تتويج الفائزين في بطولة كأس الإمارات للياقة البدنية عن بعد، والتي تم تنظيمها الجمعة والسبت الماضيين، بمشاركة تخطت 230 متسابقا من الجنسين، وجاءت ضمن خطة الاتحاد لتقييم فترة التدريب الماضية والتي أقيمت عن بعد.

وقالت رئيسة اللجنة المنظمة، عضو مجلس إدارة الاتحاد، مريم الشامسي لـ"الإمارات اليوم" أن المشاركة كانت مميزة، وأنها أنجحت هدف الاتحاد منها. وقالت إن الاتحاد خصص 30 ألف درهم جوائز، تم توزيعها على الخمسة الأوائل من كل مرحلة.

يذكر أنه بالنسبة للرجال، وعلى مستوى فئة "الماسترز" لأكثر من 41 عام فاز الحبيب رزوق بالمركز الأول، بينما عاد لقب فئة 20-40 عاما لمحمد خلفان. وعلى مستوى فئة الشباب، فقد توج بالمركز الأول معاذ وائل، وفي الناشئين فاز حمد الكويتي سباح المنتخب بالمركز الأول.

أما على مستوى السيدات، فقد حسمت لقب فئة 20-40 سنة مروة، بينما توجت في الآنسات بينيتا اليزابيث. وسيطر منتخب الناشئات على المراكز الأولى حيث فازت الشقيقات الثلاثة مهرا الشحي بالمركز الأول ومها الشحي ثانيا وميرا الشحي في المركز الرابع، بينما حصلت المصرية كريمة حاتم على المركز الثالث.

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