دبي تجري فحوص "كورونا" لجميع لاعبي أنديتها للتأكد من سلامتهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عبر أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب عن فخره بأن يكون مجلس دبي الرياضي في "قلب العمل الحكومي لتنفيذ المبادرات المجتمعية الرائدة للحكومة، انطلاقاً من أهمية الرياضة في حركة المجتمع وحياته اليومية وحجم القطاع الرياضي الكبير بدبي، الذي يضم قطاعاً خاصاً يعمل فيه أكثر من 13 ألف شخص".

وقال حارب في بيان صحافي "عمل المجلس بالتعاون مع الجهات المختصة على وضع دليل استرشادي وبروتوكول ولائحة تعليمات مفصلة للأندية الخاصة ومراكز التدريب والأكاديميات باللغتين العربية والانجليزية تتضمن جميع الإجراءات والتدابير اللازم توافرها بداية من التعقيم المستمر من جهة معتمدة، وصولاً إلى الطاقة الاستيعابية التي لا تزيد على 50% من الطاقة السابقة، والتأكد من سلامة المشاركين، والمسافات الفاصلة بين الرياضيين، وغيرها، وسيتم متابعة العمل وتقييمه بالتعاون مع الجهات المختصة والتأكد من التزام الجميع بهذه الإجراءات الدقيقة، كما قمنا بدورنا بإجراء فحوص للاعبي أندية دبي للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كوفيد 19 وقد انتهت المرحلة الأولى منها، كما انتهت المرحلة الأولى من تعقيم المنشآت الرياضية في الأندية وتضمنت ناديي النصر وشباب الأهلي، ونحن عازمون على تحقيق أهدافنا ونجاح خطط عملنا كما حققنا النجاح في مرحلة فترة البقاء في المنزل لتشجيع التدريب في المنزل تحت مظلة مبادرة "خلك نشيط، وخلك سليم"، التي تضمنت تدريبات ونصائح يومية من مختصين حول كيفية ممارسة الرياضة يومياً في المنزل باستخدام أدوات بسيطة ووزن الجسم، ونشر فيديوهات توعوية بأهمية ممارسة الرياضة بشكل يومي".

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