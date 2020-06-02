حشر آل مكتوم يدعو لاعبي التنس إلى التقيد بالضوابط مع عودة النشاط

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أشاد الشيخ حشر آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس، بقرار بدء استئناف الحركة الاقتصادية في دبي، وعودة النشاط الرياضي بمراكز تدريب اللياقة البدنية والأكاديميات في دبي، لما لذلك من دور مهم في تنشيط رياضة التنس التي تمارس في أكاديميات دبي.

وقال حشر آل مكتوم، في بيان أمس: «أدعو اللاعبين واللاعبات ومدربيهم والإداريين إلى ضرورة التقيد بالضوابط والإرشادات ووفقاً لتعليمات الجهات المعنية، للحفاظ على الصحة والسلامة العامة للحد من فيروس كورونا».

من جهته، أكد نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد التنس، أحمد عبدالملك، أن «السماح بإعادة النشاط للأكاديميات سيعود بالنفع الكثير على ممارسة رياضة التنس في إمارة دبي، خصوصاً، مع وجود 36 أكاديمية تستقطب عدداً كبيراً من الرياضيين».

وأضاف أن «فريق عمل الاتحاد سيقوم بزيارة الأكاديميات في دبي للتأكد من استيفائها للشروط المعتمدة، ومنها تعقيم المنشآت الرياضية وكل الأجهزة والأدوات والمعدات، والمحافظة على مسافة التباعد الجسدي بما لا يقل عن مسافة مترين، والالتزام بألّا يتجاوز العدد 50% من طاقة الاستيعاب، وعدم التجمع، وارتداء الكمامات، والأعمار المسموح لها (12-60 سنة)، وسواها من التعليمات، وهو ما سيسهم في نجاح المرحلة الحالية من العودة للنشاط الرياضي».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news