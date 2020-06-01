فهد مسعود يعلن تعافيه من المرض

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

قال عضو شركة كرة القدم في نادي الوحدة اللاعب الدولي السابق، فهد مسعود، إن «نتائج الفحوص والتحاليل الطبية أكدت خلو جسده من أي خلايا سرطانية»، مؤكداً أنه تعافى من هذا المرض، وتتبقى له خطوة مماثلة سيجريها بعد ثلاثة أشهر من الآن للتأكد من سلامته بنسبة 100%.

وكان مسعود قد عاد إلى أبوظبي في مارس الماضي، قادماً من الولايات المتحدة الأميركية، التي قضى بها أربعة أشهر للعلاج، بعد أن ثبتت إصابته بالسرطان.

وأكد مسعود، لـ«الإمارات اليوم»، أنه أجرى خلال الأيام الماضية بعض الفحوص والتحاليل في أحد مستشفيات مدينة العين، وأكدت أنه تعافى من هذا المرض، اذ سيقوم بإرسال صور من نتائج الفحوص إلى الفريق الطبي المُعالج له في أميركا لمتابعة النتائج الأخيرة.

وأضاف: «كان من المقرر أن أكون موجوداً في تلك الأثناء في أميركا لإجراء تلك الفحوص، لكن الظروف الراهنة، بسبب جائحة (كورونا) حالت دون ذلك، ورب ضارة نافعة، فقد أثبتنا أننا نملك أفضل معامل الاختبار في العالم، وكفاءات طبية عالية المستوى، ما قد يدفعني إلى إجراء المسح الأخير في الإمارات بفضل التقدم الطبي في الدولة».

وكشف مسعود النقاب عن فترة المرض التي دفعته إلى تقديم كل أشكال المساعدة للمصابين بمرض السرطان، سواء من المواطنين أو المقيمين.

وأوضح: «سعيد بأن هناك عشرات الأشخاص الذين لا أعرفهم يتصلون بي للاستفسار عن مراحل العلاج، والطريقة السليمة للعلاج، وبعض تلك الاتصالات يأتي لي من خارج الدولة، ودائماً ما أوصي المرضى بأن أهم مرحلة في العلاج العزيمة الكبيرة للتغلب على المرض، فالاستسلام له سيقضي على كل مراحل العلاج مهما كان تقدمها».

وأضاف: «النصيحة الجادة التي أقدمها لكل شخص سليم أن يُجري فحوصاً دورية كاملة على نفسه، فأنا اكتشفت المرض في أوله، وهذا ما ساعدني على الاستجابة للعلاج والتعافي». وذكر: «أهم ما خرجت به من تلك التجربة هو حب الجماهير الإماراتية بكل أشكالها، ودعم كل أطياف المجتمع لي، وبفضل تلك المحبة كانت معنوياتي في قمتها، واستطعت أن اجتاز المرحلة الأولى من العلاج، رغم صعوبتها وقسوتها».

وزاد بقوله: «الرياضة هي أهم وسيلة لتحصين الفرد من الأمراض، ولابد لكل شخص أن يوفر 45 دقيقة على الأقل يومياً لممارسة الرياضة، لقد شعرت بأهمية الرياضة وأنا في المرحلة الأولى من العلاج».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news