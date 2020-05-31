المواعيد المقترحة لعودة نشاطات الاتحادات الرياضية في الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستعد الساحة الرياضية في الإمارات لعودة النشاط الرياضي خلال المرحلة المقبلة، ولدى كل اتحاد رياضي خطة ومواعيد مقترحة لاستئناف النشاط، إذ من المتوقع ان تعود مسابقات كرة القدم والدراجات وكرة الصالات والسلة واليد والطائرة في شهر أغسطس المقبل، فيما يتوقع ان تعود مسابقات الرياضات البحرية وكرة الطاولة والسباحة في شهر سبتمبر، على ان تعود منافسات القدرة والتايكواندو في أكتوبر، وانشطة رياضة السيارات في نوفمبر، ومسابقات بناء الأجسام في ديسمبر، على ان تستكمل باقي الألعاب تباعاً خلال الفترة المقبلة.

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