راشد بن حميد يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تقدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد كرة القدم، بأصدق التهاني وأجمل الأماني إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود، وإلى المواطنين والمقيمين والأسرة الرياضية في دولة الإمارات، بمناسبة عيد الفطر السعيد، متمنياً أن تعود هذه المناسبة السعيدة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، في بيان صحافي، أن «هذا العيد يأتي في ظرف استثنائي بسبب جائحة (كورونا)، لذا علينا أن نواجه هذا الظرف الاستثنائي بمزيد من الحذر، والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة في الدولة، حتى لا يفقد العيد بهجته»، مشيراً إلى أن «النجاح الباهر الذي تحققه الإمارات في الحد من انتشار (كورونا)، والدعم الإنساني الكبير الذي تقدمه دولتنا إلى الدول المحتاجة في هذه الظروف الصعبة، يشكلان عيداً إضافياً يُضاف إلى بهجة عيد الفطر السعيد، فقد عودتنا القيادة الرشيدة على هذه المواقف الإنسانية التي تجسد نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، باني الدولة ومؤسسها».

«علينا أن نواجه هذا الظرف الاستثنائي بمزيد من الحذر، والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة في الدولة، حتى لا يفقد العيد بهجته».

«النجاح الذي تحققه الإمارات في الحد من انتشار (كورونا)، والدعم الإنساني الكبير الذي تقدمه إلى الدول المحتاجة في هذه الظروف الصعبة، يشكلان عيداً إضافياً».

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