المصدر: الامارات اليوم

أورتيز

ذكرت صحيفة «فوتبول توتال» المكسيكية أن اللاعب الباراغوياني سيلسو أورتيز، طلب تأجيل تجديد عقده مع نادي مونتيري المكسيكي، بعد أن تلقّى عرضاً من أحد أندية دوري الخليج العربي، إذ يدرس الموافقة عليه.

مفاوضات

دخل أكثر من نادٍ في دوري الخليج العربي على خط المفاوضات مع مدرب الأهلي المصري، السويسري فايلر، للحصول على خدماته في الموسم المقبل، خصوصاً بعد الأنباء الواردة من القاهرة بأن إدارة الأهلي لم تحصل حتى الآن على توقيع فايلر لتمديد عقده موسماً آخر.

رفض

رفض لاعب في أحد أندية دبي التعليق على الأنباء التي ربطت بينه وبين أحد الأندية التي طلبت الحصول على خدماته، رغم ارتباطه بعقد ساري المفعول مع ناديه، مشيراً إلى أنه متعاقد مع مكتب إعلامي يتولى نشر الأخبار المتعلقة به.

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