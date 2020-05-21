المصدر: الامارات اليوم

اجتماع

عقد مدربو كرة اليد المواطنون، اجتماعاً أول من أمس بتقنية الاتصال المرئي «عن بُعد»، تبادلوا خلاله المعلومات والآراء حول القرارات الأخيرة المتعلقة بمشاركة المدرب المواطن ضمن الأجهزة الفنية للفرق، مؤكدين على ضرورة الاستفادة منه، وعقد لقاءات أسبوعية بينهم.

زلاتكو

كشفت صحيفة «نيت» التركية أن مدرب العين السابق، ومنتخب كرواتيا، زلاتكو داليتش، كان قد أتم اتفاقه مع فنربخشة التركي، بعد منافسة مع عرض إماراتي، مشيرة إلى أنه كان سيتولى المهمة عقب «يورو 2020»، قبل أن يتم تأجيل المسابقة، ويلغي الاتفاق مع النادي التركي.

صفقة

تسبب خلاف في مدة العقد بين أحد أندية دوري الخليج العربي ولاعب مهم، انتقل أخيراً من ناديه السابق للعب بنادٍ آخر منافس، في عدم إتمام الصفقة، إذ كان النادي يرغب في ضمه لموسم واحد قابل للتجديد، فيما تمسك اللاعب بالتوقيع لموسمين، قبل أن يوقع عقداً مع نادٍ آخر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news