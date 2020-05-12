نادي الشارقة يبحث إعداد آلية نموذجية لعقود اللاعبين والمدربين

المصدر: الإمارات اليوم

عقدت إدارة الشؤون القانونية بنادي الشارقة الرياضي اجتماعا أمس بنظام الاتصال المرئي عن بعد، برئاسة محمد علي الحمادي. وقال النادي في بيان صحافي إن إدارة الشؤون القانونية بحثت خلال اجتماعها آلية العمل المناسبة التي تسهم في تطوير العمل والأداء في الادارة القانونية، كما ناقشت إعداد عقود نموذجية على مستوى اللاعبين والمدربين والعاملين في النادي، بجميع فئاتهم، بالإضافة الى إعداد لوائح نموذجية لتسريع عملية التحركات القانونية للنادي أمام الجهات المختصة.

وفي السياق نفسه تم مناقشة آلية إدارة الملفات القانونية المتداولة أمام الجهات المختصة، ومن صحة الوكالات والتفويضات، سواء من النادي أو اللاعبين لتمثيلهم قانونياً أمام الجهات المختصة.

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