سالم عبدالرحمن بطل «دولية الشارقة للشطرنج الافتراضية»

المصدر: سيد مصطفى - الشارقة

أحرز نجم المنتخب ونادي الشارقة للشطرنج، الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، لقب المرحلة الأولى من بطولة الشارقة الدولية الـ25 للشطرنج، والتي أقيمت في العالم الافتراضي (عن بُعْد)، بسبب الوضع الراهن في ظل أزمة فيروس كورونا. وحقق سالم 11.5 نقطة من 12 جولة.

وشارك في البطولة، التي تابعها الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، رئيس النادي والجهاز الفني، 152 لاعباً من الجنسين، منهم سبعة أساتذة دوليين كبار، وأقيمت المنافسات بنظام

برنامج «تشيس دوت كوم». وفاز سالم في 11 جولة وتعادل في جولة واحدة فقط مع لاعب الشارقة الدولي حمد عصام. وحصل على المركز الثاني الأستاذ الدولي الكبير ميلادينوفيتش من صربيا 9.5 نقاط، وثالثاً الأستاذ الكبير قسطنطين ليندا من روسيا بتسع نقاط.

11.5

نقطة، حسم بها سالم لقب المرحلة الأولى من البطولة، بعد الفوز في 11 جولة من أصل 12.

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