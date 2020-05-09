المصدر: الامارات اليوم

اجتماع

ينتظر أن تعقد لجنة المنتخبات والشؤون الفنية في اتحاد كرة القدم اجتماعاً عن بعد، لمناقشة ملفات مهمة مدرجة على جدول الأعمال، يتقدمها المدرب الجديد للمنتخب خلفاً للمدرب السابق يوفانوفيتش، وحسم الأسماء المرشحة لرفع توصيات بهذا الخصوص إلى مجلس الإدارة.

بلهندة

ذكرت صحيفة «نت هابر» التركية أن نادي غلطة سراي اتخذ قراراً بعرض اللاعب المغربي، يونس بلهندة، للبيع، بسبب الراتب المرتفع الذي يحصل عليه، مشيرة إلى أن إدارة النادي التركي طلبت من وكلاء لاعبين البحث عن عرض في دوري الخليج العربي، والدوريات العربية بشكل عام.

تسويق

بدأ مسؤولو أحد الأندية، التي تصارع على البقاء في دوري الخليج العربي لكرة القدم، في تسويق لاعب الفريق الذي سبق له الالتحاق بالمنتخبات الوطنية بمراحلها المختلقة، طالبين الحصول على 10 ملايين درهم لبيع عقد اللاعب المتبقي منه موسم واحد فقط.

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