علي مبارك: الأندية مطالبة بربط قيمة عقود الأجانب بعطائهم في الملعب

المصدر: محمد فاضل ■دبي

دعا لاعب المنتخب واتحاد كلباء السابق، علي مبارك، الأندية إلى «ربط قيمة العقود مع اللاعبين بالعطاء في الملعب»، مشيراً إلى أن هناك لاعبين، خصوصاً من الأجانب، يتقاضون مبالغ كبيرة جداً لا تناسب ما يقدمون طوال الموسم بالنسبة للأندية.

وأكد علي مبارك لـ«الإمارات اليوم»: «اللاعبون الاجانب يحققون فوائد مالية، أكبر من أي فائدة كروية يقدمونها لأنديتهم أو متعة للجمهور».

وأوضح لاعب المنتخب السابق: «هنالك مبالغ كبيرة جداً دفعت إلى اللاعبين الأجانب لم يستحقوها، ولو استثمرت في تطوير لاعبي المراحل السنية المواطنين لتم استكشاف لاعبين موهوبين لا يقلون مكانة فنية عن الاجانب».

وأشار إلى أنه في الثمانينات والتسعينات لم تكن هناك فوارق كبيرة بين ما يتقاضاه الأجانب والمواطنون، وكانت الأفضلية لمن يقدم أداءً كبيراً على أرض الملعب، داعياً الى أن يؤخذ بالقاعدة نفسها اليوم أيضاً. واعتبر أن الاهتمام بالمراحل السنية هو الطريق الوحيد للنهوض بكرة الإمارات.

وتابع: «نحتاج الى أن نمنح للاعب الموهوب فرصة اللعب بغض النظر عن عمره، لكي يحتك مع من هو أكبر منه»، وقال إنه تم استدعاؤه لتجمع للاعبين كبار أقيم في نادي النصر وكان عمره 17 سنة، وكان ذلك دافعاً قوياً وانطلاقة مهمة له في مشواره مع المنتخب وكلباء، وكذلك المنتخب العسكري.

في جانب آخر، اعتبر علي مبارك أن توقّف النشاط الرياضي، والبقاء في البيت بسبب فيروس كورونا، أعاد الكثير من لاعبي الجيل الأول الى الواجهة الإعلامية، للاستفادة ممّا يتمتعون به من خبرة يمكنها أن تقدم الفائدة في مختلف الجوانب.

- «في الثمانينات والتسعينات لم تكن هناك فوارق كبيرة بين ما يتقاضاه الأجانب والمواطنون، وكانت الأفضلية لمن يقدّم أداءً كبيراً على أرض الملعب».

- الاهتمام بالمراحل السنية هو الطريق الوحيد للنهوض بكرة الإمارات.

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