أسطورة الجودو رشوان: الروح الرياضية العالية تصنع أبطالاً عالميين

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أكد أسطورة الجودو اللاعب المصري السابق والحكم الدولي محمد علي رشوان، أن الروح الرياضية العالية يمكنها ان تصنع أبطالاً في الرياضات الفردية، ومنها رياضات الدفاع عن النفس.جاء ذلك خلال المجلس الرمضاني الاول الذي نظمه النادي أول من امس (عن بُعد)، وتابعه عدد كبير من المتابعين عبر حساب النادي في مواقع التواصل الاجتماعي، متمنياً ان يكون هناك أكثر من نادٍ مثله في العالم لأهميته في تطوير الرياضة، مبيناً انه سيلبي دعوة النادي من أجل ان يقدم خلاصة مسيرته في رياضة الجودو كلاعب وحكم دولي، مع الانتهاء من أزمة فيروس كورونا، منوهاً الى ان من أساسيات النجاح عدم التوقف عن التدريب مع تقدم العمر أو التعرض للإصابة، وضرورة تواجد الهدف المتمثل في تحقيق ميدالية أولمبية أو التواجد على منصات التتويج في البطولات العالمية، مؤكداً أن التمسك بالروح الرياضية كأسلوب للحياة يجعل من احترام المنافس أولوية قبل النظر الى الفوز، لذلك فهو يوصي المدربين بأن يتعاملوا مع اللاعبين واللاعبات بحب.

• شارك بطل الجودو المصري محمد رشوان في المجلس الرمضاني الذي نظمه نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس (عن بُعد)، أول من أمس.

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