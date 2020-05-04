«ياس» تنتقل إلى «العالم الافتراضي» بالجري والدراجات الهوائية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنتقل حلبة مرسى ياس بفعاليات «تدرّب في ياس» إلى العالم الافتراضي طيلة أيام الشهر الفضيل، وتوفر منصة لهواة الرياضة وأسلوب الحياة الصحي ممارسة هوايتهم المفضلة والمحافظة على مستويات لياقتهم البدنية، واختبار قدراتهم وإمكاناتهم في رياضتي الجري وركوب الدراجات الهوائية.

وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، والشركة الوطنية للضمان (ضمان)، وتقام فعاليات التحدي الرمضاني بشكل دوري أسبوعياًً، ويعد هذا التحدي امتداداً لفعاليات الجري وركوب الدراجات الهوائية ضمن «تدرب في ياس»، التي تستضيفها حلبة مرسى ياس في الأحوال العادية الأول من كل شهر، وتشهد الفعاليات في هذا الموسم الرمضاني لمسة جديدة بإقامتها عبر الانترنت.

وتتناوب المسابقات ضمن التحدي أسبوعياً بين ركوب الدراجة الهوائية والجري، ويمكن للمتسابقين استكمال كل مراحل التحدي بين يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع.

وشهدت المرحلة الأولى من التحدي التي انطلقت يوم الأحد 26 أبريل إقبالاً واسعاً، وخاض فيها المشاركون غمار تحدي الجري لمسافة 2.5 كيلومتر، أو خمسة كيلومترات، أو 10 كيلومترات، بما يتناسب مع مستويات اللياقة البدنية لديهم.

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