نادي العين يعرض على جمال معروف تجديد عقده

المصدر: معاذ كمبال - العين

كشف عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، ماجد العويس، أنهم قدمواً عرضاً رسمياً للمهاجم جمال معروف لتجديد عقده، وذلك بعد أن أظهر مردوداً مميزاً مع الفريق رغم أنه كان بديلاً في كثير من المباريات، مشيراً إلى أن ذلك تم بناء على تقرير مدرب الفريق، البرتغالي بيدرو إيمانويل، وتوصية اللجنة الفنية للاحتراف.

وقال العويس لقناة العين إن بيدرو أجل تسليم تقريره النهائي حول التوصيات الخاصة بوضع اللاعبين لتعزيز صفوف الفريق على صعيدي المواطنين والأجانب وإعارة بعض الأسماء، لأن الأمر يرتبط بوضوح الرؤية بالنسبة للموسم الكروي الحالي، خصوصاً في ظل تعليق الأنشطة الرياضية بسبب جائحة كورونا.

وحول مصير اللاعبين الأجنبيين، الكازاخستاني إسلام خان والمجري جوجاك، اللذين تعاقد معهما النادي في الانتقالات الشتوية، لمدة ستة أشهر قال: «ارتأينا بالتوافق مع رأي المدرب أن الخيارات خلال فترة الانتقالات الشتوية ليست بالمستوى نفسه في الصيف، وبناءً على ذلك تقرر التعاقد مع لاعبين لمدة ستة أشهر، وتقييم المدرب لمردودهما، وفي حال تمكنا من تحقيق الإضافة المرجوة سيتم التجديد لهما، أو التعاقد مع لاعبين خلال الانتقالات الصيفية، اتساقاً مع احتياجات الفريق وفقاً لرؤية بيدرو».

وتابع: «بعد أن أكملنا إجراءات التعاقد مع إسلام خان، ولم يتم الاتفاق مع المدافع كما ذكرت لكم، كانت هناك نية للتعاقد مع النيجيري إيجوكي شيديرا (22 عاماً) مهاجم فريق هيرنفين الهولندي، ولم يتم التوصل لاتفاق حول إكمال إجراءات التعاقد معه، ومن ثم توجهنا إلى جوجاك كلاعب حر، للاستفادة من خبرته كقائد للمنتخب المجري وإمكاناته الجيدة بدلاً من ترك شاغر في قائمة الفريق، وقدم اللاعب مردوداً جيداً خلال الفترة الماضية».

مدرب العين بيدرو أجل تسليم تقريره النهائي بخصوص وضعية اللاعبين.

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