المصدر: الامارات اليوم

مدرب

تنتظر الأوساط الرياضية في الدولة قرار لجنة المنتخبات والشؤون الفنية في اتحاد الكرة بشأن الكشف عن المدرب الجديد الذي سيقود المنتخب في المرحلة المقبلة، خلفاً للمدرب السابق الصربي يوفانوفيتش، علماً أن اللجنة كانت قد أعلنت أخيراً أنها اطلعت على السير الذاتية لبعض المدربين.

إيوانيس

ذكرت صحيفة سبورت «24 اليونانية» أن أحد أندية دوري الخليج العربي دخل في مفاوضات مع اليوناني إيوانيس، موضحة أن العرض سيكون مفيداً مادياً للاعب فريق سالونيكا، إذ قد يعود إلى الدوريات العربية بعدما لعب مع الأهلي السعودي ثلاثة مواسم من 2015 إلى 2018.

مسابقة

أطلقت شركة نادي العين للاستثمار مسابقة رمضانية عبر حساب استاد هزاع بن زايد على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إذ يتم تقديم معلومات عن لاعب معين، ويطلب من المشاركين التعرف إلى هويته، والجائزة عبارة عن ساعة يد فاخرة تحمل شعار النادي.

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