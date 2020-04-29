أندية الغولف في دبي تعاود فتح أبوابها ونشاطها الرياضي

المصدر: جوني جبور - دبي

كشف نائب رئيس اتحاد الغولف، عادل الزرعوني، عن عودة النشاط المبدئي لأندية الغولف في دبي، ابتداءً من أمس، والمتعلق بالنشاط اليومي للأعضاء والتدريب، على أن يتم ذلك وفقاً لضوابط وشروط وإجراءات احترازية، موضوعة للحد من انتشار فيروس «كورونا».

وقال الزرعوني لـ«الإمارات اليوم»، إن «اتحاد الغولف، بالتنسيق التام مع مجلس دبي الرياضي، توجه بمخاطبة أندية الغولف في إمارة دبي، بعودة فتح أبوابها، وممارسة النشاط اليومي الذي يقتصر على الأعضاء والمنتسبين للأندية، وللتدريب حصراً».

وأوضح: «جاء القرار في إطار سعي اتحاد الغولف إلى العودة التدريجية للنشاط الرياضي في أندية دبي، مع وضع ضوابط ومعايير تتماشى مع الإجراءات الاحترازية الموضوعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ليبدي مجلس دبي الرياضي عدم ممانعته عودة النشاط مبدئياً لأندية الغولف في الإمارة، والمتعلق بالنشاط اليومي للأعضاء والتدريب، ووفقاً لضوابط وشروط، بعد أن يتم ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الخصوص، مع التأكيد على ضرورة تقيد الأندية التام بالإجراءات الحكومية الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، والجهات الحكومية المعنية، كل وفق اختصاصه».

وأضاف: «توجّه اتحاد الغولف، الشهر الماضي، إلى مخاطبة الأندية بإيقاف النشاط الرياضي الكامل، اقتضاءً بالإجراءات الاحترازية التي شهدتها الدولة للحد من انتشار الفيروس التاجي، قبل أن يتم التنسيق مجدداً مع مجلس دبي الرياضي، في إمكانية العودة المبدئية لمزاولة الأندية لنشاطها في الإمارة، مع التأكيد على أن تتم العودة للأعضاء ومنتسبي الأندية ولغاية التدريب، وأن تقترن بأخذ أعضاء الأندية والممارسين والعاملين فيها، كل التدابير الوقائية، وارتداء الكمامات، وتحقيق التباعد الاجتماعي، واقتصار عدد الموجودين - عند كل حفرة من الحفر المكونة لمضامير الغولف في الأندية - على ثلاثة أفراد حداً أقصى، خصوصاً أن التدريبات في رياضة الغولف عموماً تحقق هذه الغاية، في ظل المساحة الكبيرة للأندية ومسارات الحُفر فيها».

واستطرد قائلاً: «يعد الغولف من الرياضات التي تساعد على تحقيق التباعد الاجتماعي، في ظل المساحة الكبيرة للأندية، ومسارات الحُفر فيها، خصوصاً أن أغلب أندية دبي يتكوّن مضمار اللعب فيها من 18 حفرة، وبمسافات متباعدة بين كل حفرة وأخرى، سواء على صعيد نقاط تسديد الكرات، أو عند المسطحات الخاصة للانتقال بالكرة إلى مسار الحفرة، وحتى تلك المسطحات التي تتضمن الحفر».

واختتم: «عقب مخاطبة الأندية، ستتم مراقبة النشاط ومتابعته، على أن تتم موافاة مجلس دبي الرياضي، بعد أسبوع من تاريخ بدء النشاط، بنتائج متابعتنا لمدى تنفيذ أندية دبي لتلك الإجراءات، ومدى دقة التزامها بتوفير وسائل الأمن والسلامة، والتدابير الوقائية، والتباعد الاجتماعي، التي تضمن الحد من انتشار الفيروس المستجد».

أندية الغولف في دبي ضمن الأفضل عالمياً

شدد نائب رئيس اتحاد الغولف، عادل الزرعوني، على أن المرافق والمسطحات الخضراء التي تتضمنها أندية دبي، تأتي ضمن قائمة الأفضل على العالم، وقال: «صُممت ملاعب الغولف في دبي على أعلى المعايير العالمية، سواء من حيث المسطحات الخضراء المترامية الأطراف، أو على صعيد البنى التحتية التي تساعد على عودة النشاط بسهولة، خصوصاً أن العديد من هذه الأندية يستضيف في كل عام بطولات ضمن جولات الدوري الأوروبية، والسباق إلى دبي، وتشهد سنوياً منافسة بين نخبة لاعبي العالم».

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