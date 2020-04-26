ْمتسابق هندي يتجاوز المسافة المحددة لـ «تحدي الطواف الافتراضي» بـ 43 كيلومتراً

المصدر: سيد مصطفى - دبي

تُوّج المتسابق الهندي، ساجين غانغاد هاران، بالمركز الأول في منافسات «تحدي الطواف الافتراضي» للدراجات الهوائية، الذي أطلقه مجلس دبي الرياضي، ضمن حملة «مضمارك في بيتك»، التي تهدف إلى تحفيز الجمهور على ممارسة رياضة الدراجات الهوائية داخل المنزل، وذلك في إطار مبادرة المجلس «خلك نشيط، وخلك سليم».

وتفوق غانغاد هاران على أكثر من 500 متسابق شاركوا في التحدي الذي استمرت منافساته على مدار خمسة أيام، قاطعاً مسافة قدرها 154.2 كيلومتراً، بزيادة 43 كيلومتراً على المسافة المخصصة للسباق، وجاء كريس دا أميليو في المركز الثاني، فيما حل بابو بي دي في المركز الثالث.

وفي المراكز التالية، فاز جايسون ستوت بالمركز الرابع، وحصل علي المرزوقي، على المركز الخامس، وحل صلاح الزنبجي، في المركز السادس، وجاء سامي أنيس، في المركز السابع، وأحمد الرازي في المركز الثامن، وإيمانويل ديل روزاريو في المركز التاسع، وخلود الظاهري في المركز العاشر.

وخصص مجلس دبي الرياضي جوائز للفائزين بالمراكز الـ10 الأولى في مجموع مراحل السباق، مقدمة من «سايكل هب»، إذ نال الفائز بالمركز الأول دراجة آليز المتخصصة للمحترفين، فيما حصل الفائز بالمركز الثاني على ست خدمات صيانة للدراجة من الباقة الذهبية لسايكل هب، وحصل الفائز بالمركز الثالث على الحذاء الرياضي s-works road 7 المخصص لسباقات الدراجات الهوائية.

وظفر الفائز بالمركز الرابع بخوذة رأس من نوع بريفيل المخصصة للدارجات الهوائية، ونال الفائز بالمركز الخامس خدمات «ممتاز» من سايكل هب، فيما حصل الفائزون من المركز السادس حتى العاشر، على حقيبة أدوات صيانة الدراجات الهوائية.

وقال بيان صادر عن مجلس دبي الرياضي، إن المسافة التي كانت مخصصة للسباق، حُدد لها 114.1 كيلومتراً توزعت على خمس مراحل مختلفة، وأقيمت منافسات كل مرحلة على مدار ثلاث ساعات يوميا، من الخامسة مساء وحتى الثامنة مساء، من 19 إلى 23 أبريل، إذ عرض أمام المتسابق خارطة المضمار، التي تُظهر له مكانه الافتراضي على المضمار الحقيقي، أثناء قيادة الدراجة الهوائية حسب سرعته.

وأضاف البيان: «مراحل السباق تضمنت: المرحلة الأولى «القدرة» وبلغت مسافتها 85 كيلومتراً، والمرحلة الثانية «ند الشبا» وبلغت مسافتها 8.2 كيلومترات، المرحلة الثالثة «حتا - الحلقة الخضراء» وامتدت مسافتها إلى 8.5 كيلومترات، والمرحلة الرابعة «جميرا كايت بيتش»، وامتدت لمسافة ثمانية كيلومترات، والمرحلة الخامسة «حديقة مشرف» وامتدت لمسافة 4.4 كيلومترات».

وكان مجلس دبي الرياضي قد أطلق تحدي سباق السبرينت (تحدي السرعة)، الذي كان عبارة عن مرحلة تمهيدية لتحدي الطواف الافتراضي، وتنافس فيه هواة الدراجات الهوائية على مسافة 2.1 كيلومتر، وفاز بلقبه خالد الفارسي، بعد أن أنهى السباق في أربع دقائق وست ثوانٍ، وجاء عبدالرحمن الكعبي في المركز الثاني، بعد إنهائه السباق في زمن قدره خمس دقائق وثانية واحدة، وحل غيث الفلاسي في المركز الثالث، بعد إنهائه السباق في زمن قدره ست دقائق وسبع ثوانٍ.

المنافسات عبر تطبيق دبي للدراجات الهوائية

أكد مجلس دبي الرياضي أن المنافسات تمت عبر تطبيق دبي للدراجات الهوائية، الذي أطلقه المجلس على كل متاجر التطبيقات، لـ«أندرويد» و«آي فون»، ويتضمن العديد من مسابقات الدراجات الهوائية الأخرى، ويتيح الفرصة لمشاركة هواة هذه الرياضة من المحترفين والمبتدئين، ويمكن تشغيله على الهواتف الذكية ويتوافق مع كل الساعات الذكية والأجهزة اللوحية.