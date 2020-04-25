اتحاد السلة يشكل لجنة سداسية لمراجعة النظام الأساسي

المصدر: جوني جبور ■دبي

كشف أمين عام اتحاد السلة، سالم المطوع، عن تشكيل لجنة مكونة من ستة أعضاء في الاتحاد، للإشراف على مراجعة النظام الأساسي، على أن تتولى هذه اللجنة الأسبوع المقبل، رفع الصيغة النهائية له، وفقاً للائحة الاسترشادية للهيئة العامة للرياضة، وذلك من أجل اعتمادها، وعرضها على مجلس إدارة الاتحاد لأخذ الموافقة عليها، ثم إرسالها إلى اللجنة الأولمبية الوطنية.

وقال المطوع لـ«الإمارات اليوم»: «بدأ العمل على بنود النظام الأساسي وصيغه القانونية منذ العام الماضي، وبالتوافق مع معايير الهيئة العامة للرياضة، وكذلك بالتعاون مع نخبة من رجال القانون والمحامين على مستوى الدولة، على أن تتولى هذه اللجنة الأسبوع المقبل التوصل إلى الصيغة النهائية، ومن ثم رفعها إلى المجلس لاعتمادها ثم رفعها إلى اللجنة الأولمبية».

وأوضح: «تعكف اللجنة وعبر اجتماعات يومية عن بعد، على مراجعة كل التفاصيل، خصوصاً أن النظام الأساسي بات يشكل حجر أساس قبل إقامة الدورة الانتخابية الجديدة للاتحاد للفترة بين 2021 و2024، بما يتوافق مع اللوائح القارية والدولية، بدلاً من الاستعانة باللائحة الاسترشادية فقط».

وأضاف: «يحرص الاتحاد وبكل لجانه، ورغم التحديات التي فرضتها الفترة الحالية من توقف النشاط الرياضي، وكل الأنشطة الأخرى، على استمرار عقد اجتماعاته باستخدام كل الطرق المتاحة، سواء منصات التواصل الاجتماعي، أو الخدمات الإلكترونية الأخرى، بما يضمن استمرارية العمل. وخلال الاجتماع القادم، سيتم اتخاذ العديد من القرارات المهمة المتعلقة بالمرحلة المقبلة، ومن أبرزها النظام الأساسي، ومواعيد بطولات الموسم المقبل، خصوصاً أن الاتحاد سبق له الشهر الماضي، وعند تعليق النشاط الرياضي اتخاذ قرارات باستكمال دوري الرجال الذي بلغ إياب دوره ربع النهائي في شهر أغسطس، وترحيل نصف نهائيات دوريات المراحل السنية إلى بداية الموسم الجديد».

وأضاف: «هناك اجتماع تنسيقي سيتم عقده عن بعد أيضاً خلال الأيام المقبلة، مع إداريي ومشرفي ومدربي الأندية في كل المراحل السنية، بهدف مواصلة الإعداد لعقد الجمعية العمومية المؤجلة، والتي كان من المفترض عقدها في 15 من هذا الشهر، بعد أن تم تأجيلها في ظل الظروف الصحية الراهنة».

وتابع: «بالاستناد إلى الموعد المقترح لانطلاق الانتخابات عقب شهر رمضان، كان لابد من وضع كل الترتيبات التي تضمن تحقيق تطلعات كرة السلة المستقبلية».

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الجاري كان الموعد المقرر للجمعية العمومية قبل أن يتأجل بسبب الوضع الراهن.

يعقد اتحاد السلة خلال أيام اجتماعاً تنسيقياً مع ممثلي الأندية للتحضير لعقد الجمعية العمومية المؤجلة.