المصدر: الامارات اليوم

تنسيق

ينتظر أن يعقد اتحاد الكرة جلسة بنظام الاتصال المرئي عن بعد، لبحث المقترحات والتصورات المقدمة من فريق العمل بشأن دراسة كل السيناريوهات المتعلقة بمصير النشاط الرياضي المتوقف حالياً بسبب جائحة فيروس كورونا، خصوصاً بالنسبة لدوري الخليج العربي.

لاعب

انتقد مغردون على «تويتر» لاعباً أجنبياً في أحد أندية دوري الخليج العربي، نشر على حسابه في «إنستغرام» فيديو لحفل أقامه في منزله، بحضور بعض أصدقائه، دون الالتزام بالتباعد الاجتماعي، مطالبين بأن يكون اللاعبون أكثر حرصاً على الالتزام باحترازات السلامة.

صورة

قام لاعب في رياضة فردية بنشر صورة قديمة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام». ويظهر اللاعب في الصورة برفقة رئيس الاتحاد السابق للعبة، مع أنباء عن نية الرئيس العودة من جديد إلى الاتحاد عن طريق الانتخابات المقبلة.