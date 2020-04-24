المرزوقي: خطط اتحاد التنس وراء إنجاح الموسم

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أكد عضو مجلس الإدارة والأمين العام لاتحاد التنس، ناصر يوسف المرزوقي، أن المكاسب التي حققها اتحاد اللعبة في الموسم الحالي عكست دقة النهج الذي يعملون به، على الرغم من تعليق المسابقات والبطولات، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا».

وقال المرزوقي لـ«الإمارات اليوم»: «إن جودة الخطط الفنية والإدارية المعتمدة وتنفيذها على أرض الواقع، أسهمت في إنجاح الموسم»، وأشاد «بالإسهام الفاعل لأكاديميات التنس في الدولة، لدورها بديمومة استمرار ممارسة التنس بشكل يتناسب والتوجهات المعتمدة، منها أكاديمية الحبتور الدولية التي أسهمت في توفير دعم كبير للمنتخبات الوطنية، من خلال استضافتها أثناء الاستعداد للبطولات الدولية».

وأضاف: «هناك 47 أكاديمية للتنس مسجلة رسمياً، وتعمل تحت مظلة الاتحاد، منها نحو 10 أكاديميات أسهمت بجهود فاعلة، منها أكاديمية كلارك فرانسس، التي نظمت يإشراف اللجنة الفنية لاتحاد التنس دورة للاعبين واللاعبات من الأعمار المبكرة حول مهام جامعي الكرات، وضمت نحو 120 مشاركاً، ولعبت هذه الدورة دوراً إيجابياً في تنظيم البطولات الدولية داخل الإمارات، منها بطولة السوق الحرة دبي بالتنس».

وتابع: «نتطلع للاستثمار كذلك في البطولات المقبلة، وتعزيز النجاح لبرنامج تنس المستقبل، الذي ينفذه اتحاد الإمارات للتنس بإشراف الاتحاد الدولي للتنس».

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