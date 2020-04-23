نادي دبي لأصحاب الهمم يتواصل مع منتسبيه «عن بُعد»

المصدر: جوني جبور - دبي

أطلق نادي دبي لأصحاب الهمم حزمة من الأنشطة المخصصة لرياضيي ومنتسبي النادي، وتقام بتقنية التواصل عن بُعد، وتشتمل على برامج وتمارين رياضية، تتم بتواصل الأجهزة الفنية والإدارية مع اللاعبين في منازلهم، إضافة إلى فعاليات مختلفة تقام بالتقنية ذاتها، من أبرزها الأنشطة الرمضانية خلال الشهر الفضيل.

وقالت مديرة قسم الأنشطة المجتمعية في نادي دبي لأصحاب الهمم، فوزية البلوشي، إن «توقف النشاط الرياضي الشهر الماضي جراء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد، كان وراء توجه إدارة النادي، أخيراً، لإطلاق برامج النشاط الرياضي عن بُعد، وذلك بعد أن تم إنشاء حسابات لأصحاب الهمم حسب البرامج والأنظمة التقنية، تهدف إلى تفعيل الأنشطة المختلفة، وذلك بعد أن عمدت إدارة النادي بالتواصل مع اللاعبين والمنتسبين في كيفية استخدامهم لهذه البرامج، بما يضمن خلال هذه الفترة تحقيق كل الأهداف المنشودة من البرنامج، وألا يقل مستوى النشاط عن مرحلة ما قبل الإجراءات الاحترازية، والمقترنة طبعاً بتفعيل جميع الأنشطة المجتمعية والثقافية أيضاً». وأوضحت: «قام قسم تقنية المعلومات في النادي، بإنشاء أكثر من 400 بريد إلكتروني لجميع أعضاء ومنتسبي النادي، بهدف تحقيق أهداف برنامج التواصل عن بُعد، بما يضمن تحقيق النجاح المنشود خلال هذه المرحلة».

وأضافت: «رغم التحديات التي واجهتنا المتمثلة في استخدام أصحاب الهمم لهذه التقنيات، فإننا نجحنا بجانب النشاط الرياضي، في تقديم البرامج المطلوبة في الجانب الثقافي وتحفيظ القرآن الكريم، وبرامج الرسم، والموسيقى، والعروض المسرحية، والأعمال اليدوية والحصص الخاصة بجميع الإعاقات، التي تتناسب مع كل صاحب أو صاحبة همة لتحقيق المراد على الصعد كافة».