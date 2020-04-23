المصدر: الامارات اليوم

خطأ

نقلت صحيفة «فيلو ديبورتي» الأرجنتينية تصريحات للمدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا يتحدث خلالها عن ناديه السابق بوكا جونيورز، بينما أخطأت الصحيفة في وصف المدرب بأنه يتولى تدريب الشارقة، وذلك بعد المفاوضات السابقة بين النادي والمدرب، قبل أن يتم تغيير مجلس إدارة «الملك».

استغناءات

أكد مصدر مقرب من أحد أندية الدوري التي تلعب من أجل البقاء أن ادارة شركة كرة القدم تسعى للاستغناء عن خمسة أو ستة لاعبين واستبدالهم بآخرين، سواء نجح الفريق بالبقاء او هبط للدرجة الأولى، لفسح المجال لهم للعب في أندية اخرى، بعد أن شغل الأجانب المراكز التي يلعبون بها بشكل مميز.

رشوان

أكد بطل العالم بالجودو، المصري محمد علي رشوان، أنه يسعى لأن يقدم خلاصة خبرته الرياضية الطويلة من خلال المجلس الرمضاني الذي سينظمه نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في شهر رمضان، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «لدينا لاعبون ولاعبات متميزون بدنياً وفنياً».