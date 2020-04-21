المصدر: الامارات اليوم

تطوع

نشر عضو مجلس إدارة لعبة فردية فيديو خاصاً له أثناء تطوعه في فترة التعقيم الليلي، ووجّه رسالة إلى متابعيه بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، والبقاء في المنزل.

حملة

شارك حارس مرمى الظفرة خالد السناني في حملة 10 ملايين وجبة، وفقاً لما ذكر على حسابه في «إنستغرام»، استجابة للتحدي الذي أطلقه زميله في الفريق مسعود سليمان، الذي طالب كلاً من خالد بطي وخالد جلال وخالد باوزير وبندر الأحبابي بالمشاركة في الحملة.

مدرب

يفكر مدرب أحد الأندية الكبيرة في دوري الخليج العربي بالاعتزال والابتعاد عن هذا المجال، بحجة أن البيئة الحالية باتت غير جاذبة، ولا تساعد أي مدرب على تحقيق النجاحات، رغم المطالبات المتكررة له من شخصيات رياضية مقربة منه بعدم الالتفات للشائعات التي يتم تداولها.