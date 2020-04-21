«الشارقة للدفاع عن النفس» ينظم مجلساً رمضانياً عن بُعد

المصدر: محمد فاضل ■الشارقة

قرّر مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس إقامة مجلسين رمضانيين يقاما في شهر رمضان المبارك القادم وينظمان (عن بُعد) وإقامة دورات تدريبية دولية في رياضات الدفاع عن النفس تقام عن بُعد أيضاً، جاء ذلك خلال اجتماعه الدوري الذي اقيم باستخدام التطبيقات الإلكترونية عن بُعد ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وجرى الاجتماع برئاسة رئيس مجلس الإدارة أحمد العويس ومشاركة نائبه أحمد الجروان، والأعضاء عبيد السويدي ومحمد بورحيمة وعلي الحمودي وطارق السويدي وخالد الناخي، والمدير التنفيذي المهندسة هنادي الكابوري، والسكرتير التنفيذي محمود لطفي.

ويشارك في المجلس الرمضاني كل من بطل التايكواندو الأولمبي أحمد بوغوش من الأردن الحائز ذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وأحد ابرز أبطال العالم في الجودو والحكم الدولي محمد علي رشوان من مصر الحائز الميدالية الفضية والميدالية الذهبية الفخرية في أولمبياد لوس أنجلوس 1984.

واعتمد مجلس الإدارة قراراً بتنظيم أربع دورات تدريبية للمدربين (عن بُعد) في رياضات الدفاع عن النفس.