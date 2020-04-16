اتحاد «القوس والسهم» يفتح العضوية للجميع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

درس مجلس إدارة اتحاد القوس والسهم، خلال اجتماعه عن بُعد، برئاسة الدكتور سعيد مصبح الكعبي، وحضور الأعضاء، طلبات العضوية لزيادة نشر اللعبة.

وقال اتحاد اللعبة، في بيان، أمس: «سيكون باب الانضمام إلى أسرة اللعبة مفتوحاً للجميع، والهدف الأهم هو تعزيز انتشار هذه الرياضة الأولمبية ودعم مواهب أبناء الدولة».

وكان اتحاد القوس والسهم قد استقبل طلبات عضوية مقدمة من عدد من الأندية الراغبة في الانخراط بمسيرة اللعبة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح: «تم في الاجتماع التأكيد على أهمية المرحلة المقبلة، ما بعد التوقف الحالي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، التي بذلت الدولة أقصى طاقتها في سبيل أمن وسلامة جميع أفراد المجتمع، كما تم الاطلاع واعتماد النظام الأساسي المحدث الخاص بالاتحاد، الذي رأى النور مجدداً، العام الماضي، بعد إشهار اتحاد القوس والسهم عن اتحاد الرماية، وبحث المجلس اللوائح الفنية التي سيتم اعتمادها في المسابقات المقبلة، وآليات تطوير المواهب الواعدة لأبناء دولة الإمارات والمقيمين على أرضها». حضر الاجتماع، إلى جانب الكعبي، نائبه صلاح الفلاسي، والأمين العام حسن المزروعي، ورئيس لجنة الاستثمار والتسويق عبدالله خوري، ورئيس لجنة الاتصال والإعلام عبدالله الظنحاني.