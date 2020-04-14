ناديان إماراتيان مهتمان بخدمات قائد فريق الأهلي المصري

المصدر: سيد مصطفى - دبي

كشف وكيل أعمال قائد الأهلي المصري، حسام عاشور، أن اللاعب تلقى عرضين من ناديين في الإمارات للعب لأحدهما في الموسم المقبل، دون الكشف عن هوية الناديين.

وقال سيد مرعي في تصريحات تلفزيونية:" عاشور لديه عرضان جادان من الإمارات، وهناك كلام شفوي من جانب نادي الزمالك للظفر بخدماته"، مشدداً على أن هذه العروض مازالت في مرحلة الدراسة، وأن اللاعب لم يحسم قراراه بشكل رسمي بين الاستمرار، أو اعتزال كرة القدم.

وكان الأهلي المصري أعلن في وقت سابق عدم تمديد عقد قائده حسام عاشور بناء على رؤية فنية للمدرب السويسري رينيه فايلر.

وعرض مسؤولو الأهلي على اللاعب تنظيم مباراة اعتزال ومنحه فرصة عمل فنية أو إدارية داخل النادي، أو العمل في قناة الأهلي، في محاولة لإبقائه بين أسوار النادي وعدم الانتقال إلى نادٍ آخر.