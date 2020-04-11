المصدر: الامارات اليوم

مغادرة

يتحدّث الوسط الرياضي عن قرب رحيل مسؤول كبير في أحد أندية دوري الخليج العربي ومدرب الفريق، على الرغم من حالة الرفض لمغادرتهما من قبل جمهور هذا النادي، الذي يتمسك ببقاء هذا الثنائي في ظل النجاحات التي تحققت أخيراً.

لاعب

دخل أحد اللاعبين الأجانب الكبار بأحد أندية دوري الخليج العربي في خلاف مع ناديه بسبب المستحقات المالية، وبدا غاضباً من طريقة التعامل التي وجدها من الإدارة، ويفكر جدياً في الرحيل عن النادي، على الرغم من أن عقده لايزال سارياً.

«رباعية»

اقترح جمهور إقامة دورة رباعية مصغرة مطلع الموسم المقبل تضم الفرق الأربعة الأولى في ترتيب دوري الخليج العربي، بنظام خروج المغلوب، وأخرى مماثلة في أسفل الترتيب لتحديد الهابطين للهواة في حالة عدم استكمال الموسم الحالي بالشكل الطبيعي.