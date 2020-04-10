بنود ناقشتها ورشة مسابقات المراحل السنية لكرة القدم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظم اتحاد كرة القدم ورشة عمل مسابقات المراحل السنية للموسم الرياضي الجديد 2020-2021، وذلك بنظام الاتصال المرئي وبمشاركة ممثلي كل الأندية من مديرين فنيين ومشرفي قطاع المراحل السنية.

وأكد رئيس لجنة المسابقات أحمد بن درويش، حرص اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، على تطوير مسابقات المراحل السنية، وذلك من خلال التواصل الدائم والمستمر مع الأندية والتشاور معهم في ما يخص هذه المسابقات.

وتضمن البند الأول لجدول أعمال الورشة مناقشة الفئات السنية لمسابقات الشباب تحت 19 سنة، والناشئين تحت 16 و17 سنة، والأشبال تحت 12 و13 و14 و15 سنة وتم التشاور مع ممثلي الأندية حول الإبقاء على تلك الفئات السنية أو تعديلها، بما لا يتعارض مع التعديلات الأخيرة لمسابقات الفئات السنية التي يُنظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

كما تم استعراض أعداد اللاعبين المسجلين في كل فئة سنية للموسم الرياضي الحالي، وتم الاستماع لجميع الآراء والمقترحات في إجراء أي تعديلات عليها، والحرص على أن يتم الاستفادة من جميع اللاعبين المتواجدين في كل فريق وفئة سنية، على ألا يمثل ذلك أي أعباء إضافية على الأندية.

وناقشت ورشة العمل نظام مسابقات المراحل السنية ومواعيد انطلاقها، والتوزيع الزمني للمباريات على مدار الموسم، وتطرق النقاش لمشاركة لاعبي المراحل السنية في الفئات السنية الأعلى، ومشاركة اللاعبين المقيمين ومواليد الدولة في مباريات مسابقات المراحل السنية.