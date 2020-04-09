4 بنود ناقشتها ورشة في اتحاد الكرة بشأن مستقبل مسابقات المراحل السنية

نظم اتحاد الإمارات لكرة القدم ورشة عمل مسابقات المراحل السنية للموسم الرياضي الجديد 2020-2021، بنظام الاتصال المرئي، وبمشاركة ممثلي كل الأندية من مديرين فنيين ومشرفي قطاع المراحل السنية.

وأكد رئيس لجنة المسابقات، أحمد بن درويش، حرص اتحاد الكرة، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، على تطوير مسابقات المراحل السنية، وذلك من خلال التواصل الدائم والمستمر مع الأندية والتشاور معها في ما يخص هذه المسابقات .

وتضمّن البند الأول لجدول أعمال الورشة مناقشة الفئات السنية لمسابقات الشباب تحت 19 سنة، والناشئين تحت 16 و17 سنة، والأشبال تحت 12 و13 و14 و15 سنة، وتم التشاور مع ممثلي الأندية حول الإبقاء على تلك الفئات السنية أو تعديلها، بما لا يتعارض مع التعديلات الأخيرة لمسابقات الفئات السنية التي يُنظمها الاتحاد الآسيوي.

كما تم استعراض أعداد اللاعبين المسجلين في كل فئة سنية للموسم الرياضي الحالي، وتم الاستماع لجميع الآراء والمقترحات في إجراء أي تعديلات عليها، والحرص على أن تتم الاستفادة من جميع اللاعبين الموجودين في كل فريق وفئة سنية، على ألا يمثل ذلك أي أعباء إضافية على الأندية.

وناقشت ورشة العمل نظام مسابقات المراحل السنية ومواعيد انطلاقها، والتوزيع الزمني للمباريات على مدار الموسم، حيثُ تم الاستماع لملاحظات الأندية عن التحديات التي واجهتها خلال الفترة السابقة، وبحث الحلول المناسبة للتغلب على هذه التحديات.

وتطرق النقاش إلى مشاركة لاعبي المراحل السنية في الفئات السنية الأعلى، ومشاركة اللاعبين المقيمين ومواليد الدولة في مباريات مسابقات المراحل السنية، وكل الأمور التنظيمية للمباريات، ومسؤولية الأندية واتحاد الكرة عن تنظيم المباريات والإشراف عليها، وتوافر معايير الأمن والسلامة في كل الملاعب المستضيفة للمباريات، وعدد التبديلات المسموح بها لكل فريق، وفقاً لنظام كل مسابقة، وتوقيتات المباريات، والكرة الرسمية للمسابقات.

وطالبت إدارة المسابقات المشاركين بإرسال مقترحاتهم وملاحظاتهم على الجوانب الفنية للمسابقات بصورة كتابية ورسمية لاتحاد الكرة من أجل دراستها، وعرضها على اللجنة لاتخاذ القرارات المناسبة بما يخدم هذه المسابقات.

وأشرفت على فعاليات الورشة، لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة أحمد درويش، وسيف ماجد المنصوري نائب رئيس اللجنة، وعضوي اللجنة الدكتور محمد الحتاوي، وجمعة العبدولي، إلى جانب الأمين العام المساعد لاتحاد الكرة للشؤون الفنية إبراهيم النمر، ومدير إدارة المسابقات أيمن هارون، ومدير إدارة التدريب عبدالله حسن، ورئيس قسم المسابقات محمد علي سرور.