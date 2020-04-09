المصدر: الامارات اليوم

عبدالباسط

أكد لاعب الشارقة، محمد عبدالباسط، التزامه التام بحملة «خلك بالبيت»، مشيراً لـ«الإمارات اليوم» إلى أنه يمارس الرياضة بصورة يومية في المنزل، ويتبع نظاماً غذائياً معيناً للمحافظة على لياقته، بجانب تواصله اليومي مع الجهاز الفني، خصوصاً مدرب اللياقة البدنية.

احتفال

احتفل عدد كبير من لاعبي كرة القدم في الإمارات بيوم ميلاد قائد المنتخب الوطني إسماعيل مطر، حيث قاموا بمشاركة اللاعب فرحته، وإرسال صور لـ«سمعة»، على حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام».

اتحاد

يحاول اتحاد لعبة فردية تطبيق برنامج التدريب عن بُعد للاعبيه في المنتخب الوطني، لكنه يواجه بعض المعوقات التي تحول دون تنفيذه بالشكل المناسب. وعلمت «الإمارات اليوم» أن مدربي المنتخب أكدوا عدم تجاوب اللاعبين معهم بالشكل المناسب.