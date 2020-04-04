الجولة الأخيرة لدوري اليد سبتمبر المقبل

المصدر: جوني جبور- دبي

حدد اتحاد كرة اليد الرابع من سبتمبر المقبل موعداً لاستكمال الجولة الأخيرة في بطولة الدوري العام لمرحلة الرجال لموسم 2019-2020، وذلك بعد أن تم تأجيلها سابقاً، في ظل قرار الاتحاد منتصف الشهر الماضي بتعليق كل أنشطته، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية من انتشار فيروس «كورونا المستجد».

وذكر اتحاد اليد في بيان أمس، أنه حدد موعد عودة النشاط الرياضي بداية من استكمال الجولة 18 والأخيرة لدوري الرجال في الرابع من سبتمبر المقبل، وتتبع في 11 منه بانطلاق كأس الإمارات، أولى مسابقات هذه المرحلة السنية للموسم الجديد (2020-2021)، قبل أن يحدد تاريخ 13 أكتوبر موعداً لاستكمال آخر بطولاته للموسم الحالي (2019-2020)، بإقامة كأس رئيس الدولة، والتي كان من المقرر إقامتها أبريل الجاري، وتم تأجيلها بسبب انتشار الفيروس، كما حدد الاتحاد في بيانه تاريخ 23 أبريل 2021 موعداً لختام بطولات الموسم الجديد، وذلك بإقامة كأس رئيس الدولة لمرحلة الرجال، على أن يتم لاحقاً تحديد جداول بطولات هذه المرحلة السنية لموسم (2020-2021)، والتي تضم أيضاً كأس نائب رئيس الدولة، ودوري «أقوياء اليد».

يذكر أنه سبق لاتحاد كرة اليد في 23 مارس الماضي، تعليق النشاط الرياضي، واتخاذ قرار تأجيل الجولات الأخيرة في بطولات الدوري لكل المراحل السنية بما فيها الجولة الختامية لمرحلة الرجال، بالإضافة إلى قرار تأجيل بطولات الكؤوس على أن تقام مع بداية الموسم الجديد (2020-2021)، وذلك تماشياً من الاتحاد مع الإجراءات الاحترازية التي تشهدها الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد».

- اتحاد كرة اليد علق النشاط الرياضي منذ 23 مارس الماضي.