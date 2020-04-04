المصدر: الامارات اليوم

لائحة

عبّر مراقبون عن أملهم في أن تسهم لائحة العقوبات التي وضعتها لجنة الحكام في اتحاد الكرة أخيراً بحق قضاة الملاعب في الحد من الأخطاء التحكيمية، مطالبين في الوقت نفسه بضرورة توفير الأجواء الملائمة للحكام والعمل على تأهيلهم بشكل جيد.

أندية

أعرب متابعون عن شعورهم بالملل من تغريدات الحسابات الرسمية لبعض أندية الدوري في «تويتر»، كونها أصبحت متكررة ومتشابهة لحد كبير، ولا تخدم حالة الطوارئ الصحية، وطالبوا الأندية بالاكتفاء بنشر الوعي بطريقة سليمة بدلاً من المناكفات في ما بينها.

تفاعل

أضاء استاد هزاع بن زايد، أول من أمس، جدرانه الخارجية باللون الأزرق الكامل، وذلك للتعريف باليوم العالمي للتوحد، إذ تتفاعل إدارة الاستاد على الدوام مع الأحداث العالمية والرسائل الرياضية والإنسانية من خلال إضاءات الملعب ونشاطات وفعاليات متنوعة.