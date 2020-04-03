المصدر: الامارات اليوم

رواتب

أكدت إدارة أحد أندية دوري الخليج العربي للاعبي الفريق الأول أنها لن تتخذ قراراً بتخفيض رواتبهم، إلا في حالة واحدة، وهي صدور قرار رسمي من اتحاد الكرة.

أروابارينا

ترددت أنباء قوية عن أن أكثر من نادٍ دخل في مفاوضات مع المدرب السابق لشباب الأهلي والوصل، الأرجنتيني أروابارينا. وبات أحد أندية أبوظبي قريباً من التوصل إلى اتفاق نهائي مع المدرب.

صدمة

وجه مدرب في دورينا، يتبقى موسم في عقده، صدمة لإدارة ناديه بضرورة التخلي عن كل أجانب الفريق في الموسم المقبل، ما قد يدفع النادي لتحمل مبالغ مالية كبيرة لفسخ عقود اللاعبين الأربعة.

تهديد

هدد طاقم فني في أحد الأندية بتغريم كل لاعب 10 آلاف درهم عن كل كيلوغرام زيادة على وزنه الذي كان عليه قبل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا، مؤكداً في رسالة «غروب» للاعبين أنه مستعد لدعمهم ببرنامج غذائي للحفاظ على أوزانهم.

عقود

قال لاعب في أحد أندية الدرجة الأولى إن الموسم المقبل للهواة سيشهد انخفاض العقود المالية للاعبين إلى النصف، بسبب تأثيرات «كورونا».

ملاعب

استغل نادٍ في دوري الخليج العربي فترة توقف الدوري وانتهاء بطولات المراحل السنية في إعادة تهيئة ملاعب الكرة بالنادي، بعد شكاوى كثيرة في الموسم الماضي.

مؤتمر

أثنى مراقبون على خطوة اتحاد الكرة بعقد مؤتمر صحافي مع ممثلي وسائل الإعلام بنظام الاتصال المرئي، لإطلاعهم على آخر التطورات المتعلقة بمصير مسابقات الموسم الكروي.