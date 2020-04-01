المصدر: الامارات اليوم

إدينلسون

ذكرت صحيفة تيرا، البرازيلية، أن لاعب إنترناسيونال البرازيلي إدينلسون أندرادي، تلقى عرضاً من أحد أندية دوري الخليج العربي، مشيرة إلى أن اللاعب يفاضل بين العرض الإماراتي، وعرض آخر من الدوري البرازيلي.

18 طابقاً

نشر لاعب فريق بني ياس، البرازيلي زي روبيرتو مقطع فيديو عبر حسابه في «إنستغرام»، وهو يتدرب منفرداً على أحد السلالم، وذلك من خلال الصعود إلى الطابق الـ18، ضمن تدريباته اليومية للمحافظة على لياقته البدنية.

«الانضباط»

تبحث لجنة الانضباط في اتحاد الكرة، خلال اجتماعها اليوم بنظام التقاضي عن بُعْد، البت في الشكوى التي تقدمت بها شركة كلباء لكرة القدم، للمطالبة بإعادة مباراة الفريق أمام بني ياس، ضمن الجولة 19 للدوري، بداعي احتساب الحكم ركلة جزاء غير صحيحة لبني ياس، وطرد لاعب من الفريق.