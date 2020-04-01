اتحاد المبارزة يعتمد نظام التدريب عن بعد للمنتخبات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قرر اتحاد المبارزة خلال اجتماعه الأول عن بعد أول من أمس، برئاسة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين العربي والاماراتي، وبمشاركة جميع أعضاء المجلس اعتماد نظام التدريب عن بعد لجميع المنتخبات، وتم توجيه مدربي المنتخب الوطني ببدء التدريب عن بعد باستخدام الوسائل وبرامج التواصل التي تحقق لهم وللاعبين التواصل واجراء الوحدات التدريبية المناسبة، بهدف الحفاظ على جاهزية ولياقة اللاعبين.

وأكدت أمين عام المجلس، هدى المطروشي، تأجيل استضافة البطولات العالمية المقرر اقامتها بالدولة خلال النصف الأول من عام 2020، بجانب بحث الاجتماع لموضوع الساعة بخصوص الاجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا.

يذكر أنه كان مقررا تنظيم بطولة الجائزة الكبري لسلاح الفلوريه بدبي من 15 الى 17 مايو المقبل، وكأس العالم للفتيات لسلاح الايبيه في أبوظبي خلال الفترة من 15 الى 17 مايو ايضا.

وقالت المطروشي أنه تمت مخاطبة الاتحاد الدولي لحفظ حقوق الإمارات في تنظيم البطولتين بعد استقرار الاوضاع في العالم.

واستعرض الاجتماع مراسلات الاتحادين الدولي والاسيوي بخصوص تأجيل البطولات الدولية والقارية، كما اعتمد اتفاقية التعاون مع شركة تيما الدولية، والحساب الختامي للاتحاد للعام 2019.