اتحاد الكرة يبحث مع يوفانوفيتش برنامج إعداد المنتخب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقدت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد كرة القدم اليوم الثلاثاء اجتماعها الأول بعد تشكيلها الجديد برئاسة النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة يوسف حسين السهلاوي، وناقشت اللجنة البنود المدرجة على جدول الأعمال منها ملف المنتخب الوطني الأول وبرنامج إعداده للمرحلة المتبقية من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي تم تأجيلها بسبب الأوضاع الصحية الراهنة، حيث كلفت اللجنة، أعضاء اللجنة بالاجتماع مع مدرب المنتخب إيفان يوفانوفيتش لمناقشته حول برنامج عمله ومقترحاته للفترة المقبلة خاصة في ظل توقف النشاط الكروي في العالم .

وشارك في الاجتماع الذي عقد بنظام الاتصال المرئي حسب الإجراءات الاحترازية المتبعة في اتحاد الكرة كلا من نائب رئيس اللجنة سيف ماجد المنصوري نائب رئيس اللجنة والأمين العام لاتحاد الكرة محمد عبدالله هزام الظاهري والأمين العام المساعد للشؤون الفنية إبراهيم النمر ومستشار اللجنة محمد عبيد حماد الظاهري والأعضاء عدنان الطلياني وعبدالله سلطان وعبدالحميد المستكي وعادل عبدالعزيز وحسان فهد مقرراً، فيما لم يشارك محمد عبيد هلال الظاهري (حمدون ) عضو اللجنة لظروف عمله .

ورحب رئيس اللجنة بالأعضاء متمنياً لهم التوفيق في مهام عملهم باللجنة نحو تطوير الجوانب الفنية والمنتخبات الوطنية التي تنتظرها العديد من الاستحقاقات الكروية خلال الفترة المقبلة.