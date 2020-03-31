غوندوغان: ليفربول يستحق لقب إنجلترا حال إلغاء البطولة

المصدر: لندن - أ.ف.ب

رأى الألماني إيلكاي غوندوغان لاعب مانشستر سيتي بطل الموسمين الماضيين، أنه يجب منح ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في حال عدم استكمال مبارياته بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

ويجد ليفربول نفسه هذا الموسم أقرب من أي وقت مضى لإحراز اللقب بعد 30 عاماً من الانتظار، إذ يتصدر الترتيب برصيد 82 نقطة، وبفارق 25 نقطة عن سيتي الذي خاض مباراة أقل.

لكن تفشي فيروس كورونا المستجد دفع الى تعليق المباريات بعد المرحلة 29، وأوقفت رابطة الدوري النشاط الكروي حتى 30 أبريل المقبل، وهو موعد من المرجح تمديده بنتيجة اجتماع محلي يعقد الجمعة المقبل. وأعلنت بريطانيا حتى الأحد وفاة 1228 شخصاً بـ«كوفيد-19»، وتسجيل ما يزيد على 19500 مصاب.