بمشاركة «الرابطة».. منتدى الدوريات العالمية ينصح باستكمال الدوري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شاركت رابطة المحترفين في الاجتماع الاستثنائي لمنتدى الدوريات العالمية الذي أقيم إلكترونياً، أول من أمس، لمناقشة آخر المستجدات التي سترفع للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» خلال اجتماعه المنتظر في الأول من أبريل المقبل.

وقال بيان صحافي: «شهد الاجتماع مشاركة 17 من روابط الدوريات العالمية المحترفة، بالإضافة إلى رابطة المحترفين الإماراتية. تناول الاجتماع البنود التالية: الموقف الحالي للدوريات، عقود اللاعبين والآثار المالية، مد فترات التسجيل وإعادة جدولة المباريات الدولية».

وناقش ممثلو الدوريات العالمية الوضع الحالي للمسابقات، ومختلف السيناريوهات المحتملة لاستكمال أو إلغاء المسابقات، وأكدوا أهمية استكمال مسابقة الدوري إن أمكن، خصوصاً أن قرار إلغاء المسابقة هو آخر سيناريو محتمل من الممكن أن يتم التحدث عنه لما له من تأثيرات على الدوريات في النواحي المالية والقانونية والفنية، وتم تأكيد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بأن استكمال الدوريات من عدمه هو شأن داخلي ويخص الروابط والقوانين المحلية.

وفي ما يخص عقود اللاعبين من حيث تمديدها أو تخفيض الرواتب، فتم الاتفاق على أنه شأن داخلي كذلك يخص كل دولة وفقاً للقوانين المحلية وقانون العمل. وطالب ممثلو الروابط منتدى الدوريات العالمية بضرورة التنسيق مع الاتحادات القارية والاتحاد الدولي لإعادة جدولة الأجندة الدولية الخاصة بمباريات دوري الأبطال في كل قارة وأيام الفيفا المحددة في شهري سبتمبر وأكتوبر.

ممثلو الروابط طالبوا بإعادة جدولة الأجندة الدولية الخاصة بمباريات دوري الأبطال.