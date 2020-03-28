المصدر: الامارات اليوم

تخفيض

استطلع أحد أندية دوري الخليج العربي رأي لاعبيه في إمكانية خفض رواتبهم حال تم إلغاء النشاط هذا الموسم، وأبدى معظم اللاعبين المواطنين موافقتهم على هذا المقترح، فيما أكد المحترفون التزامهم بما سيصدر فقط عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من قرارات في هذا الشأن.

سانتو

تلقى اللاعب عيسى سانتو عدداً كبيراً من التهاني، من متابعيه على حسابه الشخصي في «إنستغرام»، بعد انتهاء فترة إيقافه لمدة عامين بسبب تعاطيه المنشطات عندما كان لاعباً بصفوف الشارقة، إذ أعاد سانتو نشر هذه التهاني، متوجهاً بالشكر إلى متابعيه.

فييرا

كشف لاعب عجمان، البرازيلي فاندر فييرا، أنه مهتم، خلال فترة إقامته في الحجر المنزلي، بمساعدة أولاده الثلاثة في دراستهم التي تجري عن بُعْد، إذ يحرص في فترة المساء على مراجعة الدروس التي تلقوها، كما يساعد زوجته في أعمالها المنزلية وطهي الطعام.